Информация об утечке соляной кислоты в Новой Москве не подтвердилась

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Возгорания в ангаре с соляной кислотой в Новой Москве не обнаружено, сообщает "Интерфакс".

По данным пресс-службы МЧС РФ, утечки соляной кислоты в ангаре не было. Сейчас сотрудники ведомства выясняют причины инцидента.

"В ходе разведки ангара в деревне Марушкино признаков возгорания и утечки соляной кислоты не обнаружено. Превышения предельно допустимой концентрации и угрозы людям на месте происшествия нет",- сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее прошла информация, что из-за жары в ангаре площадью 20 на 60 метров в деревне Марушкино произошло возгорание и утечка соляной кислоты.