Детский сад едва не сгорел из-за пожара в усадьбе

Пожар в центре Москвы едва не уничтожил детский сад

В результате пожара в центре столицы едва не сгорел детский сад, передает телеканал "Москва 24". Однако спасатели не позволили огню с горящего здания в переулке Чернышевского перекинуться на дошкольное учреждение.

Старинная усадьба 19 века заполыхала около 9 часов вечера. Пожарных вызвал сторож детского сада, который располагается рядом. Через 4 минуты первые отряды спасателей были на месте.

"В здании усадьбы проводили ремонт и внутри и снаружи - вместе с постройкой загорелись и строительные леса. По словам очевидцев, пламя разошлось моментально. Более того - пожарные предотвратили распространение огня дальше, на детский сад, куда ходят около 100 детей. Полностью залитые водой помещения к занятиям теперь не пригодны", - рассказал начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Иван Подоприхин.

Спустя несколько часов вспыхнуло еще одно здание в центре - на Проспекте мира. Ресторанный комплекс разгореться сильно не успел - помогла быстрая реакция и четкость действий спасателей. Чтобы добраться до очагов горения, пожарным пришлось частично разобрать крышу.

"По прибытии на место пожарно-спасательные подразделения установили что в административном здании, на втором этаже и частично на чердаке, происходит возгорание на площади 25 квадратных метров. В 1.53 пожар был полностью потушен. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщил дежурный офицер ЦУП главного управления МЧС по Москве Николай Смирнов.

По предварительной информации - на крышу пламя перекинулось через вытяжку, а значит, вполне вероятно, у следователей будут вопросы к персоналу заведения.