22 апреля 2015, 08:58

Происшествия

Движение от Коптевского бульвара до улицы Цеткин перекрыто из-за пожара

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Из-за пожара в складском помещении автоинспекторы перекрыли Коптевскую улицу, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Движение на участке от Коптевского бульвара до улицы Клары Цеткин перекрыто в обоих направлениях. При это инспекторы советуют воздержаться от поездок в район пожара.

Ранее M24.ru сообщало, что на севере Москвы загорелся складской комплекс. Возгорание произошло в здании на Коптевской улице. По предварительным данным, первоначально площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Содержимое горящего склада уточняется. Сведений о пострадавших спасателям не поступало.

пожары возгорания чп перекрытие движения

