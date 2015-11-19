Форма поиска по сайту

19 ноября 2015, 16:46

Происшествия

Минобороны опровергло информацию о пожаре

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В здании Министерства обороны не было пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее сообщалось, что в подвале здания на Фрунзенской набережной произошло возгорание, его площадь составила 2 квадратных метра.

Возгорание якобы ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС, на работу объекта инцидент не повлиял.

Днем ранее пожар вспыхнул в общежитии РХТУ им. Менделеева. В целях безопасности из здания были эвакуированы более 100 человек. Четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. У них были диагностированы ожоги верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения.

