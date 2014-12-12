Лицей Высшей школы экономики эвакуировали из-за пожара

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В здании лицея Высшей школы экономики в Большом Харитоньевском переулке произошел пожар, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Возгорание произошло на первом этаже строения. Как рассказали в МЧС, причиной стало короткое замыкание в электрощите. В результате пожарные ликвидировали возгорание на площади в один квадратный метр.

Как добавляет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в аварийных службах города, из здания были эвакуированы студенты и преподаватели Высшей школы экономики. Люди, находившиеся в здании, покинули его еще до прибытия пожарных.