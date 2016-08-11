Форма поиска по сайту

11 августа 2016, 21:00

Происшествия

СК проверит обстоятельства гибели выпавшего из окна москвича

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту гибели мужчины, выпавшего из окна дома на Профсоюзной улице, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По предварительным данным, 39-летний мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа, спасаясь от пожара. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

