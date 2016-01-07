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На востоке столицы произошел пожар в четырех хозяйственных постройках. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает Агентство "Москва".

Загорелись здания по адресу Лухмановское владение, дом 23. В 9:08 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 40 квадратных метров.

Речь идет о строениях, принадлежащих ГБУ "Жилищник".

Напомним, 5 января произошел пожар в общежитии на севере столицы. Пострадал один человек. Еще 20 жильцам удалось успешно эвакуироваться, их разместили в соседнем доме культуры.

В 21:30 возгорание удалось локализовать.

Также сообщалось, что во время тушения часть общежития обрушилась. Площадь обрушения составила около 40 квадратных метров.