02 июня 2017, 15:53

Происшествия

Пятьсот человек эвакуировали из-за пожара в воинской части на юго-западе Москвы

Около 500 человек были эвакуированы из здания воинской части на юго-западе Москвы, где произошел пожар, сообщает телеканал "Москва 24"
Пожар возник в здании воинской части на улице Кржижановского, дом № 16, корпус 2. Пламя разгорелось в подвале здания, там же находится оружейная комната.

Спасатели эвакуировали 500 человек. Пожару присвоена вторая категория сложности. По данным столичного главка МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров, в настоящее время возгорание локализовано.

По данным некоторых СМИ, в результате происшествия пострадал один человек.

пожары эвакуация пострадавшие чп

