Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2013, 01:44

Происшествия

Пожар на складе в Подмосковье ликвидирован

В поселке Медвежьи Озера сгорел продовольственный склад

В Щелковском районе Московской области потушили пожар на продовольственном складе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Складское помещение загорелось в понедельник вечером в поселке Медвежьи Озеры. К моменту прибытия спасателей огонь охватил весь первый этаж на площади 800 квадратных метров. Пожару был присвоен второй номер сложности.

Возгорание удалось локализовать в 23.20, полностью ликвидировать открытое горение - в 00:38.

По предварительным данным, никто из людей в результате происшествия не пострадал.

Ссылки по теме


пожары склады Щелковский район тушение чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика