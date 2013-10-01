Пожар на складе в Подмосковье ликвидирован

В поселке Медвежьи Озера сгорел продовольственный склад

В Щелковском районе Московской области потушили пожар на продовольственном складе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Складское помещение загорелось в понедельник вечером в поселке Медвежьи Озеры. К моменту прибытия спасателей огонь охватил весь первый этаж на площади 800 квадратных метров. Пожару был присвоен второй номер сложности.

Возгорание удалось локализовать в 23.20, полностью ликвидировать открытое горение - в 00:38.

По предварительным данным, никто из людей в результате происшествия не пострадал.