01 мая 2013, 19:25

Происшествия

Две машины сгорели на парковке на юге Москвы

Пожар на парковке произошел на юге Москвы

На юге Москвы произошел пожар на парковке во дворе одного из домов. Сгорели два автомобиля.

Инцидент произошел во дворе дома №57 на Ореховом бульваре. По невыясненным причинам загорелась припаркованная во дворе белая "Волга".

Автовладельцы бросились отгонять свои автомобили подальше, но успели не все - вскоре пламя перекинулось на соседнюю машину.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили оба автомобиля. Никто не пострадал. В качестве одной из версий случившегося правоохранители рассматривают поджог.

Напомним, что 8 апреля на севере Москвы сгореля три автомобиля.

