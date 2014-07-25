Из больниц выписали 64 пострадавших в ЧП на "синей" ветке

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Из московских медучреждений выписаны 64 человека, пострадавших в аварии на Арбатско-Покровской линии метро, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

В больницах остаются 73 человека, состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое, шести – тяжелое, травмы средней тяжести у 19 пострадавших и в удовлетворительном состоянии находятся 46 человек.

Московский метрополитен уже выплатил материальные компенсации 37 пострадавшим - по миллиону рублей на каждого человека. Также было получено 62 заявления о материальном возмещении вреда, в том числе восьми семьям погибших.

Всю информацию о выплатах компенсаций можно получить по горячей линии Московского метрополитена: 8 (499) 787-25-86. Также информацию можно уточнять по телефонам справочных метро: 8 (495) 622-15-68, 8 (495) 688-03-25.

Добавим, что метрополитен опубликовал все необходимые сведения для получения компенсаций. Также там указан список документов, которые нужны для оформления заявления.

"Мосгорсправка": Выплаты пострадавшим в аварии на "синей" ветке

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, в настоящее время под стражей находятся четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.