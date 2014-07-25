Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

ЧП

25 июля 2014, 10:34

Из больниц выписали 64 пострадавших в ЧП на "синей" ветке

пострадавшие Арбатско-Покровская линия авария чп

Фото: M24.ru

Из московских медучреждений выписаны 64 человека, пострадавших в аварии на Арбатско-Покровской линии метро, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

В больницах остаются 73 человека, состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое, шести – тяжелое, травмы средней тяжести у 19 пострадавших и в удовлетворительном состоянии находятся 46 человек.

Ссылки по теме

Московский метрополитен уже выплатил материальные компенсации 37 пострадавшим - по миллиону рублей на каждого человека. Также было получено 62 заявления о материальном возмещении вреда, в том числе восьми семьям погибших.

Всю информацию о выплатах компенсаций можно получить по горячей линии Московского метрополитена: 8 (499) 787-25-86. Также информацию можно уточнять по телефонам справочных метро: 8 (495) 622-15-68, 8 (495) 688-03-25.

Добавим, что метрополитен опубликовал все необходимые сведения для получения компенсаций. Также там указан список документов, которые нужны для оформления заявления.

"Мосгорсправка": Выплаты пострадавшим в аварии на "синей" ветке

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, в настоящее время под стражей находятся четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.

Сайты по теме

Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать