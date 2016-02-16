Число погибших при обрушении дома в Ярославле выросло до семи

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Количество людей, погибших при обрушении жилого дома в Ярославле, где рано утром взорвался газ, возросло до семи, сообщает МИА "Россия сегодня".

Ранее сообщалось о четырех погибших и восьми пострадавших. По данным Центрального регионального центра МЧС, скончались двое детей.

Напомним, взрыв газа в жилом доме в Ярославле прогремел утром 16 февраля. Инцидент произошел по адресу: улица Судостроителей, дом 25 строение 9.

Обрушился целиком один из подъездов – десять квартир. В Главном управлении МЧС России по Ярославской области открыт телефон "горячей линии" – 8(4852)79-08-33.

В результате взрыва обрушились перекрытия с первого по пятый этаж. Всего в подъезде проживает 40 человек. Пожара на месте взрыва удалось избежать, но существует угроза обрушения остальных конструкций. Жильцы остальных трех подъездов эвакуированы.