Власти Москвы утвердили проект планировки ТПУ "Владыкино"

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного узла "Владыкино". Соответствующее постановление опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Проект планировки подготовлен в целях оптимизации пешеходных потоков пассажиров, совершающих пересадку с одного вида транспорта на другой, а также в целях создания комфортных условий для ожидающих транспорт.

Остановочный пункт МКЖД "Владыкино", на базе которого формируется ТПУ, расположен в районах Марфино и Отрадное в СВАО, параллельно к участку Северо-восточной хорды. Проектом ТПУ предусмотрено строительство станции МКЖД, где будут обустроены кассы, установлены турникеты и эскалаторы для обеспечения входа и выхода пассажиров на посадочные платформы МКЖД.

Южный и северный вестибюли станции метро "Владыкино" соединит надземный пешеходный переход. Пересадку можно будет осуществлять по принципу "сухие ноги". Входные павильоны перехода будут располагаться с двух сторон МКЖД: с одной стороны – в направлении к Сигнальному проезду, с другой – к улице Станционная. Территория подготовки проекта планировки занимает свыше 28,5 гектара.