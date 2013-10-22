Scorpions запишут видеобращение для больного раком московского фаната

Солист группы Scorpions Клаус Майне. Фото: ИТАР-ТАСС

Участники легендарной немецкой рок-группы Scorpions обещали позвонить и записать видеобращение для больного раком московского фаната, который всю жизнь мечтал пообщаться со своими кумирами. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает сотрудница Фонда помощи хосписам "Вера" Лида Мониава.

Сообщение с просьбой найти организаторов концертов Scorpions Мониава опубликовала накануне.

По ее словам, в первом московском хосписе на станции "Спортивная" лежит смертельно больной раком Алексей Аничкин, который мечтал увидеть любимую группу всю жизнь.

"Мы знаем, что у группы Scorpions 22 и 23 октября в Москве концерты. И что они страшно заняты. Но у Леши тоже очень мало времени. А встреча со Scorpions – это мечта", - написала Мониава. За 18 часов с момента публикации этот пост разместили у себя около пяти тысяч пользователей Facebook.

В результате на следующий день Мониава сообщила, что организаторы концерта Scorpions в Москве делают все возможное, чтобы исполнить мечту Алексея. "Музыканты Scorpions обещают позвонить Леше через час, записать для него видеообращение. Они будут стараться приехать, но не уверены, что это получится из-за очень плотного графика", - написала сотрудница Фонда помощи хосписам "Вера".

Напомним, музыканты приехали в Россию, чтобы дать несколько концертов. 22 и 23 октября Scorpions выступят в концертном зале "Крокус Сити Холл". Вместе с ними на сцену выйдет симфонический оркестр Sofia Symphony Orchestra. Музыканты представят вышедший в 2011 году альбом Comeblack, а также исполнят лучшие хиты.