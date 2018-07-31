Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

31 июля, 12:14

В Крыму прокомментировали введение санкций против российских компаний

политика экономика

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал введение Евросоюзом новых санкций в отношении российских компаний, в связи с воссоединением Крыма с Россией и строительством Крымского моста.

По его словам, введение санкций никого не удивило, а к ответу США с ЕС все участники строительства моста были готовы. "Несмотря на санкции, а их вводили и в процессе строительства, мост был готов гораздо раньше срока, и строительство второй части продолжается", – цитирует парламентария RT.

Меры также не повлияют на ситуацию на полуострове, заявил он. Гаржара также отметил, что отдельные страны союза уже высказывались против санкций, но линия США все еще преболадает. "Хотелось бы, чтобы Брюссель понял: невозможно отменить такими санкциями факт того, что Крым является неотъемлемой составной частью Российской Федерации", – подытожил депутат.

Ранее ЕС ввел санкции против российских компаний. Всего в список внесли шесть предприятий: ОАО "Институт Гипростроймост", ПАО "Мостотрест", АО "ВАД", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост" и завод "Залив".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать