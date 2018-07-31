В Крыму прокомментировали введение санкций против российских компаний

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Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал введение Евросоюзом новых санкций в отношении российских компаний, в связи с воссоединением Крыма с Россией и строительством Крымского моста.

По его словам, введение санкций никого не удивило, а к ответу США с ЕС все участники строительства моста были готовы. "Несмотря на санкции, а их вводили и в процессе строительства, мост был готов гораздо раньше срока, и строительство второй части продолжается", – цитирует парламентария RT.

Меры также не повлияют на ситуацию на полуострове, заявил он. Гаржара также отметил, что отдельные страны союза уже высказывались против санкций, но линия США все еще преболадает. "Хотелось бы, чтобы Брюссель понял: невозможно отменить такими санкциями факт того, что Крым является неотъемлемой составной частью Российской Федерации", – подытожил депутат.

Ранее ЕС ввел санкции против российских компаний. Всего в список внесли шесть предприятий: ОАО "Институт Гипростроймост", ПАО "Мостотрест", АО "ВАД", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост" и завод "Залив".