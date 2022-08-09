Эксперты объяснили, можно ли создать новый союз по образу СССР

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил создать добровольный союз суверенных государств по образу СССР. Так можно эффективнее противостоять Западу, считает парламентарий. Однако эксперты не уверены, что такую идею нужно воплощать в жизнь. Подробнее – в материале Москвы 24.

Союз без границ

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Новому объединению суверенных государств было бы проще противостоять Западу, убежден Шеремет. Он напомнил, что СССР сдерживал НАТО в стремлении Альянса управлять всем миром.





Михаил Шеремет депутат Госдумы от Крыма Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР.

После распада Союза Соединенные Штаты сделали все, чтобы организовать на постсоветском пространстве госперевороты и цветные революции. Подчиняя страны, США постепенно подобрались к российским границам, подчеркнул Шеремет. Государства, которые захотели бы войти в союз, смогут сохранить и укрепить свой суверенитет, убежден парламентарий.

Новое объединение могло бы даже выйти за границы СССР. "Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии", – поделился своим видением депутат Госдумы.

Россия сможет дать новому союзу безопасность и нерушимость границ. У РФ для этого есть все необходимое, добавил Шеремет.

Ранее партия КПРФ предлагала заменить российский триколор флагом СССР. Таким образом авторы инициативы предполагают закрепить за РФ правопреемственность Советского Союза на своей территории.

Вместе, но в иной форме

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с Москвой 24 назвал СССР большим политическим экспериментом со своими сильными и слабыми сторонами. "Один из таких минусов, связанный с национальной политикой большевиков и со структурой и формой Советской Федерации, сыграл негативную роль в распаде Советского Союза. Думаю, такой опыт в этом смысле повторять не нужно", – сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что России необходимо продолжать политику интеграции с другими государствами. В то же время процесс должен быть исключительно добровольным и отвечать интересам этих стран. "Российской Федерации нужно укреплять роль одного из интеграционных центров, который объединяет вокруг себя те или иные страны и народы в рамках единого экономического, политического, военно-политического, культурного пространства", – считает Шаповалов.





Владимир Шаповалов замдиректора Института истории и политики МПГУ Каким должно быть это объединение, время покажет. Но, с моей точки зрения, ни воссоздавать Советский Союз, ни создавать подобную структуру, как, например, Европейский союз, все-таки не стоит.

США активно вторгаются на территорию постсоветского пространства, где пытаются всевозможными способами взять под свой контроль те или иные государства, согласился Шаповалов. В противовес разрушительной политике Запада Россия должна предлагать свою конструктивную позицию и показывать, что всегда готова прийти на помощь, резюмировал политолог.

Союз в союзе?

Идеи о возрождении СССР возникают с декабря 1991 года, когда он официально распался, отметил в разговоре с Москвой 24 заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Ностальгия по Советскому Союзу до сих пор есть у части российского общества, отметил эксперт.

Он убежден, что воссоздать СССР в том виде, в каком он был, невозможно. "Думаю, автор инициативы тоже понимает эту проблему. Он пытается это учитывать и говорит о создании нового союза "по прообразу", – сказал Кошкин.

Политолог напомнил, что страны постсоветского пространства уже объединены в Содружество Независимых Государств (СНГ). Но на сегодняшний день это объединение не отвечает на современные вызовы, считает он.





Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Надо подумать, если работать в рамках СНГ, то чем его наполнять? А если наполнять, то вопрос: эта форма еще под это приспособлена или она уже выработала свою привлекательность? Тогда нужна какая-то новая интеграционная площадка.

В то же время политолог согласился, что Россия должна продолжать интеграцию с другими государствами. Причем говорить нужно не только об экономических, но и военных перспективных площадках для сотрудничества, заключил Кошкин.

