Политолог оценил вероятность начала ядерной войны после призывов Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что НАТО не следует ждать ядерных ударов со стороны РФ, а стоит первыми атаковать в качестве превентивной меры. В Кремле эти слова назвали призывом к началу мировой войны и потребовали международное сообщество отреагировать на них. Разбираемся, зачем украинский лидер делает подобные заявления, а также несут ли они реальную угрозу.



"Превентивные удары"

Фото: Genya Savilov, Pool Photo via AP

Президент Украины сделал ряд заявлений в ходе выступления в австралийском Институте Лоуи по видеосвязи. В частности, призвал НАТО исключить возможность применения ядерного оружия российской стороной.





Владимир Зеленский президент Украины Что должно делать НАТО? <...> Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах ты так, ну вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на такие высказывания должно отреагировать международное сообщество.

"Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В первую очередь двое первых", – подчеркнул он.

Высказывания украинского лидера официальный представитель Кремля сравнил с призывом к началу мировой войны.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Киев не призывает к применению ядерного оружия против России. "Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры", – объяснил он.

На этом фоне президент США Джо Байден предупредил о том, что миру грозит ядерная война. "Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса в 1962 году", – сказал он.

Вину за эскалацию в области международной безопасности американский лидер возложил на власти РФ. Байден добавил, что Владимир Путин не шутит, упоминая о возможности применения ядерного оружия.



Попытка столкнуть НАТО с Россией

Радикальная военная риторика украинского политического истеблишмента, включая призыв Зеленского к НАТО о превентивном ударе по России, преследует несколько целей. Об этом Москве рассказал 24 доцент Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин.

Во-первых, подобная риторика дает возможность уводить население страны от социальных проблем в сторону военной консолидации, особенно перед зимним периодом, отметил он. Во-вторых, позволяет киевским властям зачистить политическое поле внутри Украины, продолжает политолог. На внешнеполитической арене призывом к НАТО Киев пытается втянуть страны – члены Альянса в прямой военный конфликт с Москвой, считает Гущин.

Вместе с тем у коллективного Запада нет единой позиции в отношении степени поддержки Украины, продолжает он. В пример эксперт привел Германию, которая неоднократно подвергалась критике со стороны киевских властей за недостаточные поставки вооружений. В целом в НАТО не заинтересованы в прямом противостоянии с Россией, и маловероятно, что Альянс прислушается к призывам украинского лидера, прогнозирует аналитик.





Александр Гущин доцент Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам В НАТО понимают, что со стороны России последует ответ, а в этом случае есть риск большой ядерной войны.

Вероятность ядерной войны, прежде всего с использованием стратегических сил, эксперт оценивает как "невысокую". По его словам, на данный момент обвинительная риторика украинских властей в сторону Москвы является в большей степени элементом пропаганды. Также в Киеве стремятся минимизировать возможности Запада даже потенциально выйти на переговорный процесс с РФ, считает Гущин.

При этом эксперт согласился, что риски применения ядерного оружия возросли. Постоянное "муссирование" темы ядерного оружия как чего-то, что реально возможно использовать, снижает определенный психологический порог, заключил он.

