Политолог оценил вероятность начала ядерной войны после призывов Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что НАТО не следует ждать ядерных ударов со стороны РФ, а стоит первыми атаковать в качестве превентивной меры. В Кремле эти слова назвали призывом к началу мировой войны и потребовали международное сообщество отреагировать на них. Разбираемся, зачем украинский лидер делает подобные заявления, а также несут ли они реальную угрозу.
"Превентивные удары"
Президент Украины сделал ряд заявлений в ходе выступления в австралийском Институте Лоуи по видеосвязи. В частности, призвал НАТО исключить возможность применения ядерного оружия российской стороной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на такие высказывания должно отреагировать международное сообщество.
"Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В первую очередь двое первых", – подчеркнул он.
Высказывания украинского лидера официальный представитель Кремля сравнил с призывом к началу мировой войны.
Вместе с тем пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Киев не призывает к применению ядерного оружия против России. "Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры", – объяснил он.
На этом фоне президент США Джо Байден предупредил о том, что миру грозит ядерная война. "Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса в 1962 году", – сказал он.
Вину за эскалацию в области международной безопасности американский лидер возложил на власти РФ. Байден добавил, что Владимир Путин не шутит, упоминая о возможности применения ядерного оружия.
Попытка столкнуть НАТО с Россией
Радикальная военная риторика украинского политического истеблишмента, включая призыв Зеленского к НАТО о превентивном ударе по России, преследует несколько целей. Об этом Москве рассказал 24 доцент Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин.
Во-первых, подобная риторика дает возможность уводить население страны от социальных проблем в сторону военной консолидации, особенно перед зимним периодом, отметил он. Во-вторых, позволяет киевским властям зачистить политическое поле внутри Украины, продолжает политолог. На внешнеполитической арене призывом к НАТО Киев пытается втянуть страны – члены Альянса в прямой военный конфликт с Москвой, считает Гущин.
Вместе с тем у коллективного Запада нет единой позиции в отношении степени поддержки Украины, продолжает он. В пример эксперт привел Германию, которая неоднократно подвергалась критике со стороны киевских властей за недостаточные поставки вооружений. В целом в НАТО не заинтересованы в прямом противостоянии с Россией, и маловероятно, что Альянс прислушается к призывам украинского лидера, прогнозирует аналитик.
Вероятность ядерной войны, прежде всего с использованием стратегических сил, эксперт оценивает как "невысокую". По его словам, на данный момент обвинительная риторика украинских властей в сторону Москвы является в большей степени элементом пропаганды. Также в Киеве стремятся минимизировать возможности Запада даже потенциально выйти на переговорный процесс с РФ, считает Гущин.
При этом эксперт согласился, что риски применения ядерного оружия возросли. Постоянное "муссирование" темы ядерного оружия как чего-то, что реально возможно использовать, снижает определенный психологический порог, заключил он.