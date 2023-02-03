"Я отдал свое здоровье": что известно о самочувствии Михаила Саакашвили

В МИД Украины призвали передать им Михаила Саакашвили, который сейчас находится под арестом в Грузии. В начале февраля он дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда по поводу возможного освобождения из-под стражи по состоянию здоровья. Бывший грузинский президент пожаловался на ухудшающееся самочувствие, а также приподнял футболку, чтобы продемонстрировать, как сильно похудел. Рассказываем подробности.



"Негуманное обращение"

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Тбилисский городской суд 1 февраля провел очередное заседание по поводу возможной отсрочки наказания для Михаила Саакашвили из-за его состояния здоровья. Похудевший экс-президент Грузии подключился дистанционно. Приподняв футболку, он показал обтянутые кожей ребра и извинился за "неприятный вид".





Михаил Саакашвили бывший президент Грузии Я отдал Грузии все свои знания… Теперь я отдал мое здоровье. И единственное, о чем я прошу, – дать мне возможность получить адекватное лечение. Если будет необходимо, я отдам свою жизнь. Мое состояние здоровья стремительно ухудшается.

Бывший грузинский лидер выступал на украинском языке. Он подчеркнул, что если не доживет до победы, то его "сердце должно быть похоронено в Киеве". Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Саакашвили. Он полагает, что политика ежедневно "публично пытают" грузинские власти. В свою очередь, в украинском МИД выразили протест по поводу "негуманного обращения с гражданином Украины" и потребовали передать Саакашвили Киеву.



Михаил Саакашвили – лишившийся грузинского гражданства экс-президент Грузии, который перебрался на Украину. Он получил украинский паспорт, с 2015 по 2017 год занимал пост главы Одесской области. Из-за конфликта с центральной властью в Киеве подал в отставку. Также был лишен украинского гражданства, однако снова в него вступил при Владимире Зеленском в 2019 году. В октябре 2021 года Саакашвили тайно вернулся в Грузию, там же его

– лишившийся грузинского гражданства экс-президент Грузии, который перебрался на Украину. Он получил украинский паспорт, с 2015 по 2017 год занимал пост главы Одесской области. Из-за конфликта с центральной властью в Киеве подал в отставку. Также был лишен украинского гражданства, однако снова в него вступил при Владимире Зеленском в 2019 году. В октябре 2021 года Саакашвили тайно вернулся в Грузию, там же его арестовали и отправили в тюрьму города Рустави. После этого Саакашвили объявил голодовку. Из-за ухудшившегося состояния здоровья его позднее отправили в военный госпиталь. В декабре 2021 года политик снова оказался в тюрьме, но уже в мае его доставили в частную клинику в Тбилиси. Там Саакашвили находится до сих пор. Вместе с тем грузинские власти уверены, что политик симулирует.

При этом грузинская сторона раскритиковала позицию Зеленского. По словам вице-премьера, министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани, украинский лидер защищает Саакашвили вопреки закону. "Заключенный не мирится с тем наказанием, которое ему присудили законно, и делает все для того, чтобы избежать его", – указала она.



"Не реанимационный пациент"

В декабре 2022 года медэксперты грузинской неправительственной организации "Эмпатия" обнародовали исследование о состоянии здоровья Саакашвили. Согласно им, в организме политика обнаружили тяжелые металлы, включая ртуть. Кроме того, отмечалось, что после ареста он похудел с 116 до 73,6 килограмма.

Также консилиум врачей аппарата народного защитника Грузии поставил Саакашвили диагноз "кахексия четвертой стадии" (истощение организма). В свою очередь, грузинский Минюст заявил о недостоверности заключения о здоровье политика, которое представила "Эмпатия".

В конце января 2023 года член грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", которую основал Саакашвили, Георгий Чиладзе сообщил, что того в критическом состоянии переводят из обычной в реанимационную палату. Однако эту информацию не подтвердил директор клиники, где сейчас лечится экс-президент Грузии, Зураб Чхеидзе.





Зураб Чхеидзе директор клиники Пациент спокоен, его оценили разные специалисты. Он не реанимационный пациент.

О том, что семья и адвокаты Саакашвили распространяют противоречивые сведения о здоровье политика, заявил и депутат партии "Гирчи" Александр Раквиашвили. "Если верить каждому посланию или позиции, Михаил Саакашвили умирал и в прошлом году. Между прочим, он умирал и в позапрошлом году", – объяснил он.

По словам Раквиашвили, таких "манипуляций" происходит достаточно много.

