"Я отдал свое здоровье": что известно о самочувствии Михаила Саакашвили

В МИД Украины призвали передать им Михаила Саакашвили, который сейчас находится под арестом в Грузии. В начале февраля он дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда по поводу возможного освобождения из-под стражи по состоянию здоровья. Бывший грузинский президент пожаловался на ухудшающееся самочувствие, а также приподнял футболку, чтобы продемонстрировать, как сильно похудел. Рассказываем подробности.
"Негуманное обращение"
Тбилисский городской суд 1 февраля провел очередное заседание по поводу возможной отсрочки наказания для Михаила Саакашвили из-за его состояния здоровья. Похудевший экс-президент Грузии подключился дистанционно. Приподняв футболку, он показал обтянутые кожей ребра и извинился за "неприятный вид".
Бывший грузинский лидер выступал на украинском языке. Он подчеркнул, что если не доживет до победы, то его "сердце должно быть похоронено в Киеве". Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Саакашвили. Он полагает, что политика ежедневно "публично пытают" грузинские власти. В свою очередь, в украинском МИД выразили протест по поводу "негуманного обращения с гражданином Украины" и потребовали передать Саакашвили Киеву.
При этом грузинская сторона раскритиковала позицию Зеленского. По словам вице-премьера, министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани, украинский лидер защищает Саакашвили вопреки закону. "Заключенный не мирится с тем наказанием, которое ему присудили законно, и делает все для того, чтобы избежать его", – указала она.
"Не реанимационный пациент"
В декабре 2022 года медэксперты грузинской неправительственной организации "Эмпатия" обнародовали исследование о состоянии здоровья Саакашвили. Согласно им, в организме политика обнаружили тяжелые металлы, включая ртуть. Кроме того, отмечалось, что после ареста он похудел с 116 до 73,6 килограмма.
Также консилиум врачей аппарата народного защитника Грузии поставил Саакашвили диагноз "кахексия четвертой стадии" (истощение организма). В свою очередь, грузинский Минюст заявил о недостоверности заключения о здоровье политика, которое представила "Эмпатия".
В конце января 2023 года член грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", которую основал Саакашвили, Георгий Чиладзе сообщил, что того в критическом состоянии переводят из обычной в реанимационную палату. Однако эту информацию не подтвердил директор клиники, где сейчас лечится экс-президент Грузии, Зураб Чхеидзе.
О том, что семья и адвокаты Саакашвили распространяют противоречивые сведения о здоровье политика, заявил и депутат партии "Гирчи" Александр Раквиашвили. "Если верить каждому посланию или позиции, Михаил Саакашвили умирал и в прошлом году. Между прочим, он умирал и в позапрошлом году", – объяснил он.
По словам Раквиашвили, таких "манипуляций" происходит достаточно много.