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03 февраля, 18:51

Политика

"Я отдал свое здоровье": что известно о самочувствии Михаила Саакашвили

В МИД Украины призвали передать им Михаила Саакашвили, который сейчас находится под арестом в Грузии. В начале февраля он дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда по поводу возможного освобождения из-под стражи по состоянию здоровья. Бывший грузинский президент пожаловался на ухудшающееся самочувствие, а также приподнял футболку, чтобы продемонстрировать, как сильно похудел. Рассказываем подробности.

"Негуманное обращение"

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Тбилисский городской суд 1 февраля провел очередное заседание по поводу возможной отсрочки наказания для Михаила Саакашвили из-за его состояния здоровья. Похудевший экс-президент Грузии подключился дистанционно. Приподняв футболку, он показал обтянутые кожей ребра и извинился за "неприятный вид".

Я отдал Грузии все свои знания… Теперь я отдал мое здоровье. И единственное, о чем я прошу, – дать мне возможность получить адекватное лечение. Если будет необходимо, я отдам свою жизнь. Мое состояние здоровья стремительно ухудшается.
Михаил Саакашвили
бывший президент Грузии

Бывший грузинский лидер выступал на украинском языке. Он подчеркнул, что если не доживет до победы, то его "сердце должно быть похоронено в Киеве". Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Саакашвили. Он полагает, что политика ежедневно "публично пытают" грузинские власти. В свою очередь, в украинском МИД выразили протест по поводу "негуманного обращения с гражданином Украины" и потребовали передать Саакашвили Киеву.

Михаил Саакашвили – лишившийся грузинского гражданства экс-президент Грузии, который перебрался на Украину. Он получил украинский паспорт, с 2015 по 2017 год занимал пост главы Одесской области. Из-за конфликта с центральной властью в Киеве подал в отставку. Также был лишен украинского гражданства, однако снова в него вступил при Владимире Зеленском в 2019 году. В октябре 2021 года Саакашвили тайно вернулся в Грузию, там же его арестовали и отправили в тюрьму города Рустави. После этого Саакашвили объявил голодовку. Из-за ухудшившегося состояния здоровья его позднее отправили в военный госпиталь. В декабре 2021 года политик снова оказался в тюрьме, но уже в мае его доставили в частную клинику в Тбилиси. Там Саакашвили находится до сих пор. Вместе с тем грузинские власти уверены, что политик симулирует.

При этом грузинская сторона раскритиковала позицию Зеленского. По словам вице-премьера, министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани, украинский лидер защищает Саакашвили вопреки закону. "Заключенный не мирится с тем наказанием, которое ему присудили законно, и делает все для того, чтобы избежать его", – указала она.

"Не реанимационный пациент"

В декабре 2022 года медэксперты грузинской неправительственной организации "Эмпатия" обнародовали исследование о состоянии здоровья Саакашвили. Согласно им, в организме политика обнаружили тяжелые металлы, включая ртуть. Кроме того, отмечалось, что после ареста он похудел с 116 до 73,6 килограмма.

Также консилиум врачей аппарата народного защитника Грузии поставил Саакашвили диагноз "кахексия четвертой стадии" (истощение организма). В свою очередь, грузинский Минюст заявил о недостоверности заключения о здоровье политика, которое представила "Эмпатия".

В конце января 2023 года член грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", которую основал Саакашвили, Георгий Чиладзе сообщил, что того в критическом состоянии переводят из обычной в реанимационную палату. Однако эту информацию не подтвердил директор клиники, где сейчас лечится экс-президент Грузии, Зураб Чхеидзе.

Пациент спокоен, его оценили разные специалисты. Он не реанимационный пациент.
Зураб Чхеидзе
директор клиники

О том, что семья и адвокаты Саакашвили распространяют противоречивые сведения о здоровье политика, заявил и депутат партии "Гирчи" Александр Раквиашвили. "Если верить каждому посланию или позиции, Михаил Саакашвили умирал и в прошлом году. Между прочим, он умирал и в позапрошлом году", – объяснил он.

По словам Раквиашвили, таких "манипуляций" происходит достаточно много.

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