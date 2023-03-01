Халява кончилась? Чем Украина будет платить США за поставляемое оружие

Украине стоит начать платить за поставляемое оружие, заявили власти США. При этом в Вашингтоне отметили, что на сегодняшний день Киев не в состоянии расплатиться за поставки техники и боеприпасов. Разбираемся, выставят ли счет Украине и как это отразится на ее экономике.

Долг платежом красен

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Американским налогоплательщикам важно, чтобы Украина начала сама покупать оружие, а не получать его безвозмездно, заявил на слушаниях конгрессмен от штата Калифорния, республиканец Майк Гарсия. В ответ на это помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер подчеркнула, что пока Киев не делал крупных приобретений у американских военных компаний.





Селест Уолландер помощник министра обороны США по делам международной безопасности У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые военные средства. Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки.

Также на слушаниях в конгрессе заместитель министра обороны США Колин Кол подчеркнул, что на Украине самой главной проблемой является коррупция. Однако, по его мнению, ВСУ все же используют поставляемое вооружение по назначению.

Кроме того, ситуация на Украине выявила проблемы с объемом производства боеприпасов в Штатах. Вопрос нужно решить, так как Киеву придется сдерживать Россию и после завершения конфликта, сказал замминистра обороны США.

По данным газеты The Hill, на сегодняшний день общие расходы Вашингтона на военную помощь Украине составили более 77 миллиардов долларов.

Где взять деньги?

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Украинская экономика и до спецоперации де-факто была почти банкротом, подчеркнул в беседе с Москвой 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. По его словам, Киев уже тогда не мог существовать без помощи Международного валютного фонда, а в нынешней ситуации зависимость от западной поддержки стала еще сильнее.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Теперь же американцы решили попросить Украину заплатить за то, что Штаты фактически поддержали собственную промышленность. Они в этом смысле более чем прагматичны, чувствуют собственную выгоду во всех вопросах.

Ордов напомнил, что практически вся предоставляемая Киеву финансовая помощь – это кредиты, а не безвозмездные вливания.

"Возможности погасить этот долг у них не будет. США продолжат периодически вытягивать средства из украинской экономики, навязывая услуги своих строительных и промышленных компаний", – спрогнозировал эксперт.

Однако директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев выразил сомнение, что Вашингтон действительно попросит Киев начать платить за поставки оружия.

"Помощник министра обороны США сказала об этом не украинской стороне, а законодателям в конгрессе. Так что это скорее внутренние противоречия, которые она пыталась успокоить", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.





Юрий Рогулев директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Законодатели озабочены большими расходами на Украину. Помощник министра сказала, что да, им было бы неплохо за это заплатить. На этом все и закончилось. Скорее это формула для успокоения законодателей, что когда-то, может, и поставят перед Украиной вопрос об оплате. Пока об этом речи не идет.

По мнению Рогулева, в ближайшей перспективе Киеву не будет выставлен счет, так как им нечем по нему платить. Только на текущие расходы Украине, по разным оценкам, требуется примерно пять миллиардов долларов в месяц, подчеркнул он.

Требовать деньги за оказание военной помощи или нет, определяет лично президент США и его администрация. Пентагон же подчиняется решениям главы Белого дома, заключил Рогулев.

