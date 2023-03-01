В МИД РФ назвали США главными выгодоприобретателями в украинском кризисе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал Соединенные Штаты главными выгодоприобретателями в конфликте на Украине.

"Западники вложили слишком много сил и средств, чтобы поссорить наши страны и народы. Для них Украина – это инструмент, с помощью которого они пытаются ослабить и изолировать Россию", – цитирует его "Лента.ру".

Дипломат обратил внимание на то, что Запад до последнего пытается удержать пошатнувшуюся собственную гегемонию.

Предприниматели в США и весь военно-промышленный комплекс довольны планами американской власти по поставкам оружия Киеву. Они также разделяют намерение Вашингтона продолжать и дальше извлекать прибыль из экономических проблем Европы, отметил Галузин. Кроме того, американцы якобы рассчитывают на украинские ресурсы:

железную руду;

марганцевую руду;

редкоземельные металлы.

Все это делает Штаты главными выгодоприобретателями в конфликте на Украине, резюмировал замминистра.

Ранее в администрации США сообщили, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемое ей оружие, а не получать его бесплатно. Конгрессмен Майк Гарсия добавил, что подобное решение украинских властей будет иметь большое значение для налогоплательщиков Соединенных Штатов.

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Украина пока не делала никаких крупных закупок у американских военных компаний. По ее словам, необходимо добиться, чтобы Киев начал планировать собственные расходы на оборону и прочие меры поддержки, которые оказывает Украине Вашингтон.



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