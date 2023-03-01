Политолог оценил заявление Пентагона о самостоятельной покупке оружия Украиной

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Заявление помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селесты Уолландер о том, что Украина должна самостоятельно приобретать средства вооружения у Вашингтона, может иметь коррупционный подтекст. Об этом в беседе с RT сообщил политолог Руслан Бальбек.

"Думаю, что представитель Пентагона озвучил на весь мир коррупционную схему: Америка будет давать Украине деньги, затем якобы продавать за эти деньги оружие, а Киев сформирует щедрый откат Вашингтону", – пояснил он.

По мнению политолога, Украина для НАТО является площадкой для тестирования вооружений собственного производства против российской армии. Кроме того, западные страны не упустят возможности заработать на украинском конфликте, заявил Бальбек.

Уолландер ранее заявила, что Украина должна начать планировать свой бюджет на оборону и прочие меры поддержки, которую стране оказывают США. Согласно ее словам, киевские власти еще не делали крупных закупок у американских военных компаний.

Конгрессмен Майк Гарсия пояснил, что подобное решение могло бы оказать положительный эффект на американских налогоплательщиков.



В Пентагоне заявили, что Украина должна платить за поставляемое ей оружие

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