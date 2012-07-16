Власти планируют сократить число медучреждений в Москве

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Сокращение числа медицинских учреждений в Москве направлено на улучшение качества оказания медпомощи, передает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову.

Она считает, что в столице на небольшой территории могут быть расположены всего 2-3 поликлиники.

«Идея объединения поликлиник связана с тем, что в Москве есть недооснащение некоторых поликлиник инструментариями, специалистами, чтобы людям не приходилось ждать консультации по 2 месяца, чтобы можно было ускорить проведение обследований»,- отметил министр.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Леонид Печатников сообщил, что административно-управленческий аппарат медицинских учреждений города будет сокращен в три раза.

По мнению властей, данная реформа проводится для улучшения качества обслуживания в поликлиниках.

Отметим, столица пока отстает в сроках реализации программ модернизации.