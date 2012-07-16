Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

16 июля 2012, 11:50

Власти планируют сократить число медучреждений в Москве

поликлиники реорганизация Минздрав власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Сокращение числа медицинских учреждений в Москве направлено на улучшение качества оказания медпомощи, передает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову.

Она считает, что в столице на небольшой территории могут быть расположены всего 2-3 поликлиники.

«Идея объединения поликлиник связана с тем, что в Москве есть недооснащение некоторых поликлиник инструментариями, специалистами, чтобы людям не приходилось ждать консультации по 2 месяца, чтобы можно было ускорить проведение обследований»,- отметил министр.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Леонид Печатников сообщил, что административно-управленческий аппарат медицинских учреждений города будет сокращен в три раза.

По мнению властей, данная реформа проводится для улучшения качества обслуживания в поликлиниках.

Отметим, столица пока отстает в сроках реализации программ модернизации.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать