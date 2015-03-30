Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта 2015, 04:17

Безопасность

В Подмосковье разбилась 15-летняя школьница, упав с 13 этажа

Фото: ТАСС

В Люберецком районе Московской области в поселке Томилино под окнами жилой высотки обнаружено тело пятнадцатилетней девочки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По основной версии, школьница упала с балкона своей квартиры с высоты 13 этажа.

Инцидент произошел в субботу вечером. По информации источника, тело девочки 1999 году рождения обнаружено на земле около многоэтажки, на нем были видны повреждения, характерные для падения с большой высоты.

Известно, что семья школьницы была благополучной, родители работают преподавателями в детской музыкальной школе.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливается, было ли это актом суицида, убийством, либо несчастным случаем.

полиция следствие школьники падение из окна чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика