В Подмосковье разбилась 15-летняя школьница, упав с 13 этажа

Фото: ТАСС

В Люберецком районе Московской области в поселке Томилино под окнами жилой высотки обнаружено тело пятнадцатилетней девочки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По основной версии, школьница упала с балкона своей квартиры с высоты 13 этажа.

Инцидент произошел в субботу вечером. По информации источника, тело девочки 1999 году рождения обнаружено на земле около многоэтажки, на нем были видны повреждения, характерные для падения с большой высоты.

Известно, что семья школьницы была благополучной, родители работают преподавателями в детской музыкальной школе.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливается, было ли это актом суицида, убийством, либо несчастным случаем.