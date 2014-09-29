Для столичной полиции впервые закупят 50 автозаков с биотуалетами

Фото: ИТАР-ТАСС

50 автозаков с биотуалетами планируют закупить для нужд московской полиции до 15 декабря 2014 года. Соответствующий конкурс объявил столичный департамент Москвы по конкурентной политике.

Отмечается, что автомобиль предназначен для перевозки лиц, задержанных в административном порядке. При этом машина не предназначена для коммерческих перевозок пассажиров.

Согласно техническому заданию, автомобиль должен быть одноэтажным, закрытым, цельнометаллическим, сварным, с несущей конструкцией и защищен от коррозии. В нем должны умещаться не менее 22 человек, при этом одно место отдается водителю, три - полицейским, а еще 18 - задержанным.

При этом цвет автомобиля будет "классическим" - светло-серым, по бокам должна быть нанесена надпись "полиция".

"Начальная максимальная цена контракта составляет 107,2 миллиона рублей. Не исключено, что в ходе торгов удастся добиться дополнительного снижения", - приводит слова руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева пресс-служба ведомства.

В автопромышленной корпорации "Луказ" M24.ru пояснили, что в стандартной комплектации биотуалет в автозаке не предусмотрен, однако "укомплектовать" автомобиль туалетом можно под заказ. В компании отметили, что средняя стоимость стандартного автозака, рассчитанного на 38 человек, составляет более 3 миллионов рублей.