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29 августа 2016, 10:34

Происшествия

Дипломата из Конго ограбили во время вечерней пробежки в Москве

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Двое неизвестных напали на дипломата во время вечерней пробежки на западе столицы, сообщили m24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Происшествие произошло в ночь на 27 августа рядом с одним из домов на улице 26-ти Бакинских Комиссаров.

"Двое злоумышленников нанесли мужчине 1958 года рождения телесные повреждения, забрали документы и скрылись", – пояснили в полиции.

Пострадавшему пришлось обратиться в медучреждение, где ему оказали помощь и отпустили.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Правоохранительные службы занимаются поиском злоумышленников.

По данным некоторых СМИ, пострадавший – советник посольства Республики Конго в России Мпасси Джозеф. Нападавшие похитили у него дипломатическую карту и пропуск в дипломатический корпус.

полиция криминал уголовные дела грабежи нападения
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