Житель ТиНАО открыл огонь по людям из ружья, один человек погиб

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев
Сотрудники полиции и СОБРа сегодня ночью задержали мужчину, который застрелил из ружья одного человека и ранил другого на территории ТиНАО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Житель поселка Яковлевское забаррикадировался в своей квартире и открыл огонь из ружья. В результате два человека были ранены, один из них скончался по пути в больницу. В ходе штурма квартиры правонарушитель задержан.
По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии. Возможно, он пьян.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все подробности будут устанавливать органы СКР в ходе предстоящего расследования.