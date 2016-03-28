Житель ТиНАО открыл огонь по людям из ружья, один человек погиб

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Сотрудники полиции и СОБРа сегодня ночью задержали мужчину, который застрелил из ружья одного человека и ранил другого на территории ТиНАО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Житель поселка Яковлевское забаррикадировался в своей квартире и открыл огонь из ружья. В результате два человека были ранены, один из них скончался по пути в больницу. В ходе штурма квартиры правонарушитель задержан.

По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии. Возможно, он пьян.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все подробности будут устанавливать органы СКР в ходе предстоящего расследования.