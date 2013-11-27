Мосгордума поддержала введение допвыплат сотрудникам полиции

Фото: m24.ru

Столичные депутаты одобрили федеральный законопроект, позволяющий регионам устанавливать дополнительные выплаты сотрудникам полиции.

Планируется, что сотрудникам столичного МВД вернут так называемые "мэрские" надбавки, которые составят 20-50 процентов от зарплаты, сообщил член комиссии Мосгордумы по безопасности, депутат Михаил Тишина.

По его словам, в настоящее время федеральный закон не позволяет увеличивать зарплату, но у бюджета города есть возможность поощрять полицейских премиями.

При этом в законопроекте отмечается, что выплата надбавок будет не обязательной и будет осуществляться на усмотрение субъектов России и органов местного самоуправления.

В настоящее время в среднем представитель рядового состава столичной полиции получает около 40 тысяч рублей, а младшего офицерского состава - 50 тысяч рублей, добавил Тишин.