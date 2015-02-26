Как работает авиационный отряд полиции в столице

"День с полицией": Как патрулирует город авиационный отряд

В столице существует специальный авиационный отряд полиции, который патрулирует город с борта вертолетов. Полицейские всегда должны быть готовы к работе, ведь на подготовку к взлету дается только 20 минут, сообщает телеканал "Москва 24".

Сформированный 13 лет назад авиационный отряд специального назначения сегодня является неотъемлемой частью в структуре московской полиции. Основная задача полицейских – патрулирование территорий и передача данных в режиме реального времени.

Помимо основных задач, сотрудники отряда выполняют и другие функции: от участия в спецоперациях до этапирования особо опасных преступников. В экстренных случаях полицейские даже могут посадить вертолет в центре столицы. Например, это произошло, когда перевозили Орхана Зейналова, обвиненного в убийстве Егора Щербакова.

Рабочий день летчика-полицейского начинается в учебном классе, там проходит утренний развод, на котором озвучиваются постановка задач, доклад о погоде и боевой готовности авиапарка. Затем все проходят обязательную медкомиссию.

Помимо этого, все пилоты должны обязательно знать и уметь все, что делают обыкновенные стражи правопорядка. "Весь летный состав – это сотрудники полиции. При этом они выполняют все требования, предъявляемые к летному составу государственной авиации", – рассказал заместитель командира авиационного отряда специального назначения ГУ МВД по Москве Андрей Киселев.

Вылеты летчики-полицейские совершают на вертолетах К-266. Это маленькая, маневренная и шумная машина, которая поднимается в небо каждый день. На каждом вертолете установлена не только камера, но и тепловизор.