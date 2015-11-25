В Москве обворовали дом сына Сергея Ястржембского

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев
В Москве обворовали дом сына бывшего помощника президента России Сергея Ястржембского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт ограбления, но не уточнили личности потерпевшего.
Как уточняется, 24 ноября в 18.30 в полицию поступило сообщение от 30-летнего гражданина, проживающего в одном из поселков на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Мужчина сообщил, что в его дом проникли неизвестные, повредив входную дверь. Злоумышленники украли личное имущество на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере". В ближайшее время следователи проведут дактилоскопическую, биологическую, трасологическую и физико-химическую экспертизы.
Отметим, что сына Ястржембского зовут Станислав, он работает финансовым директором в одной из крупных российских компаний.