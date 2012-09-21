Посетители снова эвакуированы из "Винзавода" из-за угрозы взрыва

Полиция эвакуирует посетителей арт-центра "Винзавод" из-за второго за день сообщения о якобы заложенной в здании бомбе

Посетителей центра современного искусства "Винзавод" эвакуировали второй за день.

Спасательные службы оцепили район. Около здания дежурят пожарные, медики и полиция.

Первый звонок от неизвестного с сообщением о заложенном в здании взрывном устройстве поступил в полицию в пятницу около полудня. После этого в центр, расположенный в 4-м Сыромятническом переулке, прибыли сотрудники кинологической службы.

"Помещения осмотрел кинолог со служебной собакой, никаких подозрительных предметов не найдено", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, выставка Евгении Мальцевой "Духовная брань" открылась на "Винзаводе" 20 сентября. В работах художницы представлено ее новое прочтение христианских образов, а идея выставки возникла у кураторов после скандала с Pussy Riot. Основу экспозиции составляют иконы, стилизованные под образы скандально известной панк-группы. Этот факт вызвал возмущение православной общественности.

Накануне представители казачества требовали закрытия экспозиции.