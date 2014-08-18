В Москве обокрали бывшего игрока "Спартака" Веллитона

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве неизвестные обокрали бывшего игрока московского "Спартака" бразильца Сораеса Веллитона, сообщает в понедельник "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в полицию обратился 27-летний Веллитон с заявлением о краже из его гостиничного номера, расположенного в отеле на Дмитровском шоссе в Москве.

По его словам, кража произошла в субботу. Воры похитили чемодан с вещами, ноутбук и 5 тысяч долларов.

Веллитон - бывший игрок московского "Спартака", который сейчас выступает за испанскую "Сельту". В 2009 и 2010 годах его признавали лучшим бомбардиром чемпионатов России по футболу.

M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России эту информацию пока не подтвердили.