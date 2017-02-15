Задержана одна из предполагаемых убийц брата Ким Чен Ына

Фото: AP/JoongAng Sunday via JoongAng Ilbo/Shin In-seop

Полиция Малайзии задержала гражданку Мьянмы, которая может быть причастна к убийству Ким Чен Нама – единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает телеканал Bernama.

Задержание произошло в международному аэропорту Куала-Лумпура. Других подробностей пока не приводится.

Также в Малайзии задержан водитель такси, который подвозил предполагаемых убийц. Разыскать таксиста удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

Во вторник, 14 февраля, полиция Малайзии подтвердила, что в стране погиб Ким Чен Нам. По информации СМИ, на него напали в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Якобы две женщины укололи Ким Чен Нама отравленными иглами и скрылись.

Ким Чен Нам – старший единокровный брат Ким Чен Ына. Его отстранили от наследования высшего государственного поста после Ким Чен Ира, он покинул страну и жил за границей.