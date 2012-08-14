Двое московских полицейских попались на крупной взятке

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Двое полицейских задержаны накануне вечером, 13 августа, на юге Москвы за получение взятки, передает "Интерфакс". Стражей порядка взяли с поличным прямо у здания УВД по Южному округу столицы.

Полицейские требовали у бизнесмена 600 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за нарушения, выявленные в ходе проверки.

По факту инцидента проводится служебная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководители взяточников привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Аналогичный инцидент имел место в июне, когда с поличным были задержаны инспектор и полицейский-водитель межрайонного отдела вневедомственной охраны УВД по ЮЗАО. Они получили 4 тысячи рублей и 200 долларов от гражданина в обмен на непривлечение его к административной ответственности.