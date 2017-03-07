Полиция Малайзии опечатала здание северокорейского посольства в Куала-Лумпуре

Фото: ТАСС/Zuma/Mat Zain
Посольство КНДР в столице Малайзии Куала-Лумпуре было оцеплено полицией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление заместителя начальника МВД Малайзии Нура Джазлана Мохамеда.
Дипломатические отношения между КНДР и Малайзией стали напряженными после гибели в аэропорту Куала-Лумпура человека, в котором признали Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
После этого, инцидента власти КНДР временно запретили гражданам Малайзии покидать страну. Малазийские власти ввели аналогичный запрет, а также объявили посла КНДР Кана Чхоля персоной нон грата с предписанием покинуть страну в течение 48 часов.
В настоящее время полиция Куала-Лумпура опечатала здание посольства КНДР, его сотрудникам запрещено покидать здание до установления личности каждого из них.
Ранее глава полиции Малайзии заявил, что три гражданина КНДР, разыскиваемые правоохранительными органами по делу о гибели Ким Чен Нама, могут скрываться в здании северокорейского посольства в Куала-Лумпуре.
По данным полиции КНДР, в убийстве участвовала группа из шести человек. Четверо подозреваемых задержаны. При этом малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина и не установила окончательно его личность.
Ким Чен Нам, старший брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста, покинул страну и жил за границей.