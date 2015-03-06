Быть в форме: женщины-полицейские о кителях и берцах

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

8 марта каждая женщина хочет выглядеть по-особенному, но нашим собеседницам не нужно стараться - они всегда выделяются из толпы. В преддверии праздника и в рамках специального проекта "Лица порядка" корреспонденты M24.ru поговорили с сотрудницами московской полиции о том, как они чувствуют себя при погонах и о том, как окружающие воспринимают их в форме.

Юлия Малофеева

инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Теплый Стан, капитан полиции

Когда я в форме, дети лучше меня воспринимают, в форме я для них - сотрудник правоохранительных органов. Даже отъявленные хулиганы видят во мне представителя власти.

Никто из них за врага меня не считает, хотя некоторые немного побаиваются. Но и другом я им стать не могу по определению. Дистанция обязательно должна быть - существует определенный барьер, который не всегда нужно пытаться растопить.

Что касается меня самой, когда я в форме, чувствую: я - капитан, я - представитель власти. Это значит, что я должна беспристрастно оценивать ситуацию, не принимать ничью позицию. Я всегда выслушиваю все версии происходящего и выстраиваю цепь событий, чтобы сформировать объективную точку зрения.

Наталья Зеликова

старший инспектор отдела по обеспечению деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве



Когда я в форме - чувствую себя полицейским. Раньше я готова была ходить в ней хоть каждый день – так и делала, когда участковым работала. Сейчас привыкла, но все равно, когда надеваешь форму, хочется выглядеть опрятно, по статусу.

Интересно, что в гражданской одежде люди иначе тебя воспринимают. Бывает, поступает срочный вызов, и приходится выезжать в "гражданке". Так вот, люди могут и двери не открыть. Другими словами, когда ты в форме, отношение другое.

Анна Кушпетюк

полицейский комендантской группы "Лужников", младший сержант полиции



В форме я чувствую себя собранной, красивой, даже статной. Форма придает уверенности, строгости, но эта строгость особенная - женская. Со стороны тебя совсем по-разному воспринимают, в зависимости от того, как ты одет. Одно дело, когда хрупкая девушка идет в берцах 40-го размера, и совсем другое - когда в кителе, в юбочке.

Ольга Усольцева

следователь 4 отдела УВД ГУ МВД РФ по городу Москве, майор юстиции



В мае 2014 года был издан приказ о том, что бы следователи носили на работе форму. До этого мы ее надевали только на торжественные мероприятия и совещания.

Форму лично я ношу, только находясь на работе, в управлении внутренних дел. Во-первых, на некоторые следственные действия, например, на обыск, ездить в форме просто нельзя, потому что иначе сотрудника МВД видно издалека, а при проведении таких мероприятий важен элемент неожиданности. Во-вторых, у некоторых людей, например, у ранее судимых, негативное отношение к представителям власти, и они могут попытаться спровоцировать конфликт.

Когда ты находишься на своем рабочем месте в форме, при погонах, граждане более серьезно тебя воспринимают, таким образом, форма дисциплинирует не только меня, но и других участников процесса. У женщин-сотрудников есть выбор, что надеть – платье, юбку или брюки с рубашкой, китель или куртку.

Дарья Турченкова

психолог полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО, старший лейтенант полиции



Для меня ходить в форме - праздник, ведь бывает это нечасто. В основном мы надеваем ее на собрания и совещания.

Когда я надеваю форму, это вызывает бурю эмоций у коллег. Никто не привык видеть меня в ней, и поэтому форма вызывает такую реакцию: новый человек, но в то же время знакомый.

Светлана Никонорова

инспектор отдела кадров УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве



Форма дисциплинирует и накладывает определенную ответственность. В ней я пример для окружающих: как перейти дорогу, как вести себя в общественных местах, как помочь попавшему в беду. Во дворе, в районе, где я живу, все знают, что я – сотрудник полиции и я берегу честь мундира.

Ольга Загоскина

старший эксперт экспертно-криминалистического центра УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве, капитан полиции



Мы нечасто надеваем форму - эксперты большую часть времени в гражданском ходят. Но когда это случается, я горжусь своими погонами и своей работой - она приносит пользу, по крайней мере, я вижу результаты.

Подготовили: Сергей Блохин, Софья Бассэль