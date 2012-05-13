Сотрудница полиции погибла в ДТП на юго-западе столицы, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла на Голубинской улице. Погибшая находилась за рулем личного автомобиля в свободное от службы время, также в машине находились еще трое пассажиров. По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и врезался в столб.

"Одной из пострадавших была капитан полиции, которая впоследствии от полученных травм скончалась. Госпитализированы трое других пострадавших в аварии, в том числе еще одна сотрудница полиции", - заявили в пресс-службе городских правоохранительных органов.

В данный момент по факту аварии проводится служебная проверка.