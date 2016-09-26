Пасмурная погода с дождями ожидается в понедельник в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пасмурная погода и кратковременные дожди ожидаются в понедельник, 26 сентября, в Москве. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров поднимутся до 11–13 градусов тепла в Москве, по области – до 9–14 градусов. Местами возможны осадки. Будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление останется на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Во вторник осадки маловероятны. Ночью в столице будет 6–8 градусов выше нуля, в Подмосковье – 4–9 градусов. Днем воздух в Москве прогреется до 10–12 градусов, по области – до 8–13 градусов.

Сентябрь 2016 года оставил жителей столицы без "бабьего лета". В начале месяца в город пришли холодные воздушные массы. Синоптики сообщали, что в конце сентября может быть лишь несколько теплых дней.