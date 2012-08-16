Четверг в Москве будет теплым и дождливым

ИТАР-ТАСС

Теплая погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в четверг, сообщает портал Метеоновости.

Сегодня днем столичный регион по-прежнему будет находиться вблизи атмосферных фронтов циклона, характер погоды изменится мало, и вероятность дождей сохранится.

В Москве столбики термометров поднимутся до 20–22 градусов тепла, по области – до 18–23 градусов. Ветер ожидается восточный, северо-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление изменится мало и останется близким к 745 мм ртутного столба.