Из Москвы отправился поезд в честь 70-летия освобождения Брянска

Поезд Памяти сегодня отправился по маршруту Москва-Брянск

"Поезд памяти" в честь 70-летия освобождения Брянска от гитлеровцев отправился днем с Киевского вокзала Москвы, передает телеканал "Москва 24".

Пассажирами поезда стали представители ветеранских организаций, а на торжествах присутствовал, в частности, замгубернатора Брянской области Федор Костюченко.

Перед отправлением состава на перроне Киевского вокзала прошел вынос знамени Победы. Для гостей работала полевая кухня, прозвучали песни военных лет.

В самом поезде воссоздали атмосферу фронтовых лет: проводники были одеты в военную форму, а в интерьере вагонов расположили множество фотографий сороковых годов прошлого века.

Скорый дневной поезд № 9/10 сообщением Москва - Брянск начал курсировать как фирменный с 12 июня 2013 года. Он ходит по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время в пути из Москвы в Брянск составляет 4 часа 50 минут, в обратном направлении - 4 часа 29 минут.

В результате Брянской наступательной операции Красной Армии (1 сентября - 3 октября 1943) советские войска освободили Брянский промышленный район, а также значительную часть Белоруссии, создав условия для дальнейшего наступления на запад. Многие партизаны, выйдя из брянских лесов, влились в ряды Красной Армии.

Семнадцатое сентября - годовщину освобождения - в Брянске празднуют как День города.