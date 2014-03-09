Приостановлена предварительная продажа билетов в Крым

Украинская железная дорога приостановила продажу билетов в Крым

Украинская железная дорога приостановила предварительную продажу билетов на поезда, следующие в Крым. Об этом сообщается на сайте компании. Те пассажиры, которые уже купили билеты - будут доставлены в пункты назначения. Когда же возобновят продажу билетов в Крым - пока неизвестно, сообщает телеканал "Москва 24".

По техническим причинам временно приостановлена предварительная продажа билетов на ближайшие даты на поезда, которые следуют в Крымском направлении. О восстановлении предварительной продажи билетов на ближайшие даты будет сообщено дополнительно.

В то же время все поезда, которые следуют в Крым, отправляются по расписанию, ни один поезд не отменен, и пассажиры, имеющие билеты на поезда в Крым, будут доставлены до станций назначения.

На сайте РЖД билеты из Москвы в Крым остались в продаже. Российские поезда, как правило, идут туда через Харьков, минуя Киев.

В Крыму отключили аналоговое вещание всех украинских телеканалов

Кроме того, в Крыму отключили аналоговое вещание всех украинских телеканалов. При этом на частотах некоторых из них вещают российские СМИ, передает телеканал "Москва 24".

В частности, вместо телеканала "Интер" вещает НТВ, вместо "1+1" - Первый канал, а на частоте Первого национального - телеканал "Россия". Кроме того, вместо крымской Черноморской телерадиокомпании вещает "Россия 24".

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму пройдет референдум. На голосование выносятся два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". Бюллетени для голосования будут печататься на русском, украинском и крымскотатарском языках.