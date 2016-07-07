Полный круг на МКЖД займет полтора часа

Поезда "Ласточки" запущены по МКЖД в тестовом режиме

Проехать по Московскому центральному кольцу можно будет за 84 минуты на скорости 40 километров час, сообщает Агентство "Москва".

"Мы ожидаем, что полный круг, с учетом остановок поезд будет совершать за 84 минуты. Маршрутная скорость будет порядка 40 километров в час с учетом разгона-торможения и времени остановок", – сказал начальник департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" ОАО "РЖД" Максим Шнейдер.

МКЖД станет полноценным вторым контуром метро, которое будет интегрирована в систему московской подземки с помощью удобных транспортно-пересадочных узлов. Тестовый запуск второго кольца метро запланирован на середину июля, а для пассажиров железная дорога откроется в сентябре.

Протяженность Малого кольца составит 54 километра. По ней будут курсировать 130 пар поездов с интервалом 5–6 минут в часы пик. Весь подвижной состав планируется оснастить энергосберегающим электрооборудованием.

На кольце будет расположена 31 станция с транспортно-пересадочными узлами (ТПУ). Предусмотрено 17 пересадок на 11 линий метрополитена и 9 пересадок на радиальные направления железной дороги.

Для оплаты проезда будут действительны все городские билеты и льготы, а пересадки между метро и МКЖД будут бесплатными для пассажиров.