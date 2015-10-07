Музей Вадима Сидура откроет цикл литературных вечеров

Фото предоставлено пресс-службой

18 октября в Музее Вадима Сидура пройдет первый вечер цикла литературных чтений. Как сообщают организаторы мероприятия, в первом выступлении примут участие поэты Александр Левин, Владимир Тучков, Александр Макаров-Кротков, Иван Ахметьев и Георгий Геннис.

Ведущим вечера выступит Юрий Орлицкий, доктор филологических наук, главный редактор "Вестника гуманитарной науки", специалист по истории и теории русского стиха XX века.

Отмечается, что подобные чтения будут проходить один раз в месяц. Организаторы напоминают, что традиция проводить подобные встречи возникла в Музее Вадима Сидура в 1989 году.

Здесь выступали поэты старшего поколения, такие как Всеволод Некрасов, Генрих Сапгир, Андрей Сергеев, а также их младшие современники – Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Михаил Айзенберг, Сергей Гандлевский и многие другие.