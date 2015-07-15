Тонну поддельных кубиков Рубика пытались ввезти в Россию

Фото: dvtu.customs.ru
Таможенники Дальневосточного управления ФТС задержали партию поддельных кубиков Рубика из Китая. Как сообщает пресс-служба ведомства, вес партии составил почти тонну.
12 тысяч головоломок ввезли под товарным знаком DIGO, груз предназначался для фирмы из Санкт-Петербурга. Таможенники выяснили, что на самом деле исключительные права на игрушку принадлежат британской Seven Towns Limited.
В отношении петербургской фирмы было возбуждено дело по статье КоАП " Незаконное использование товарного знака", предусматривающей штраф в размере от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией товаров.
Кстати, считается, что кубик Рубика – лидер среди игрушек по общему количеству продаж в мире.
Всего с начала 2015 года Находкинской таможней на границе с Китаем было выявлено более 806 тысяч единиц продукции с признаками контрафакта, например: Hello Kitty, My Little Pony, Tefal и Angry Birds.
