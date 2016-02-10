Восьмая книга о Гарри Поттере выйдет в июле

Фото: twitter.com/LittleBrownUK

Восьмая книга о Гарри Поттере выйдет в свет 31 июля, сообщает Twitter британского издательства Little, Brown and Company.

Книга под названием "Гарри Поттер и проклятое дитя" (Harry Potter and Cursed Child) будет не романом, а сценарием пьесы, которую поставят в Лондоне. Речь в ней пойдет о жизни героев поттерианы после победы над Темным Лордом. Премьера спектакля состоится 30 июля. Книга выйдет в печатном и в электронном виде.

Пьесу написал писатель и драматург Джек Торн вместе с Джоан Роулинг. Спектакль поставит режиссер Джон Тиффани.

Издательство Little, Brown and Company в 2012 году выпустило "Случайную вакансию" (The Casual Vacancy) – первую книгу для взрослых Джоан Роулинг. Семь романов о мальчике-волшебнике со шрамом на лбу вышли в издательстве Bloomberg.