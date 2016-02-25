Около 30 пешеходных переходов построят в Москве в этом году

"Интервью": Марат Хуснуллин – о строительстве новых станций метро

Около 30 пешеходных переходов построят в столице в этом году. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"В этом году будет сдано не менее 95 километров дорог и около 30 пешеходных переходов", – заявил Хуснуллин. По его словам, сейчас в столице строится более ста дорожных объектов.

Он также подчеркнул, что до конца года закончится строительство некоторых участков Северо-Западной хорды, а также завершится реконструкция Щелковского шоссе и Рязанского проспекта.

Напомним, в столичных подземных переходах до конца года установят более 146 камер видеонаблюдения.

Камеры разместят на 16 объектах ГБУ "Гормост". В частности, аппаратура появится в переходах у гостиницы "Салют" на Ленинском проспекте, у станции метро "Нагатинская" под Варшавским шоссе, у домов №№30 и 87 на Ленинском проспекте, а также в шести подземных переходах на Третьем транспортном кольце.

Картинки с камер будут поступать в главный диспетчерский центр "Гормоста" и на два пункта на Новоарбатском мосту и рядом с Кутузовским тоннелем.

Предполагается, что камеры помогут правоохранительным органам в расследовании преступлений, позволят контролировать техническое состояние переходов, а также выявлять случаи несанкционированной торговли и попрошайничества.