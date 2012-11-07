Читатели М24.RU жалуются на лужи

Москвичи сообщают о лужах, мешающих перейти дорогу.

Фото: Дарья Сапунова

Читательница Дарья сообщает о луже на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Яблочкова между детской поликлиникой №24 (дом 33) и домом 28, корп 1. Она пишет, что "зебру" затапливает даже при минимальном дожде. Жители района вынуждены нарушать правила и переходить дорогу в неположенном месте.

Фото: pentaxoptio

Другой читатель М24.RU жалуется на огромную лужу на пешеходной дорожке между домами 1 строение 1 и 3"А" строение 1 на Звенигородском шоссе. Он отмечает, что раньше лужу можно было обойти по тропинке около организации "Бизнес-лоция", но сейчас там посадили кусты и поставили забор. С другой стороны проходу мешают припаркованные машины.

