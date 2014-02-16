В подмосковном Пушкине планируют перенести Дачу Паустовского

В подмосковном Пушкине планируют перенести памятник истории и культуры

В подмосковном городе Пушкино планируют перенести памятник истории и культуры - Дом Струкова, известный также как Дача Паустовского. На месте объекта собираются построить высотные дома. Так решили в администрации города. Но министерство культуры, Общество по охране памятников истории и сами жители выступают против.

Дом Струкова - это практически все, что осталось от дачного Лесного городка. Когда-то именно отсюда начинался город Пушкино. У дома богатая история: в 1877 году здесь была купеческая дача, после революции - детский дом, в 1920-х здесь жил и работал Паустовский, к нему в гости приезжали Маяковский и Булгаков. И вот уже 70 лет в здании находится вечерняя школа.

Дача купцов Струковых является уникальным в архитектурном плане строением: двухэтажный бревенчатый сруб XIX века, резные наличники и шпили на крыше, в фундаменте заложены кирпичи с маркировкой: завод купцов Челноковых. Но истории в том в администрации Пушкино не увидели, и при разработке плана застройки района на месте Дачи появились два жилых 17-этажных дома.

В подмосковном отделении общества охраны памятников подняли архивы, пригласили независимых архитекторов и историков. Те признали, что постройка объект культурного наследия. Но застройщиков и администрацию это не остановило - они представили свой проект на публичных слушаниях.

Защитники Дачи Паустовского уверяют: экспертиза сдана была еще 24 декабря 2013 года. На публичных слушаниях сошлись интересы горожан, которые хотят сохранить памятник, и обманутых дольщиков - их застройщик разорился, оставив после себя только фундамент в новой части города. Пострадавшим семьям пообещали: квартиры в высотных домах на месте Дачи Паустовского им дадут в первую очередь.

Горожане предложили решить проблемы дольщиков другим путем - без сноса или переноса памятника. Но отстаивать придется не только Дом - еще вековые липы, дубы и сосны. Местные жители опасаются: территорию вокруг все равно будут застраивать. Свободного места не так уж много, и скорее всего сад при даче пойдет под топор.

Вечернюю школу, ее 250 учеников и 13 преподавателей, действительно, скоро переселят в соседнюю Мамонтовку. Дом опустеет и появится другая проблема - чтобы не дать ему погибнуть - приспособить под музей, галерею или любительский театр, - нужны большие деньги.