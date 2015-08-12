Улица Владимира Высоцкого появилась в Таганском районе

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

В Таганском районе сегодня состоится торжественное открытие улицы Высоцкого, имя музыканта и актера получили Верхний и Нижний Таганские тупики близ театре на Таганке, где он работал с 1964 года до конца жизни.

Торжественное мероприятие состоится в районе дома №4 по бывшему Верхнему Таганскому тупику. Здесь будет открыта первая табличка с новым названием улицы.

В мероприятии примут участие сын знаменитого артиста Никита Высоцкий, представители Театра на Таганке, дома-музея Владимира Высоцкого и администрации Таганского муниципального округа.

Напомним, решение о переименовании Верхнего и Нижнего Таганского тупиков в улицу Высоцкого было принято 25 мая на заседании Городской межведомственной комиссии по переименованию территориальных единиц. 27 июля столичные власти приняли соответствующее постановление.

Кроме того, в столице появился сквер Бунина между Борисоглебским и Большим Ржевским переулками. Проектируемый проезд №6112, между Каширским шоссе и улицей Москворечье в ЮАО, получил название улица Святослава Рихтера. На западе столицы появилась улица Академика Самарского. В память о математике назвали проезд №3541, связывающий улицы Менделеевская и Лебедева.

Власти изменили название нескольких проектируемых станций метро. Так "Сокольники" – пересадочная с одноименной станцией Сокольнической линии, получила наименование "Стромынка", по наименованию близлежащей улицы, а станцию "Электрозаводская" переименовали в "Рубцовскую". И, наконец, станция "Калужская", одноименная со станцией Калужско-Рижской линии, получила название "Воронцовская".