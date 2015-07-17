Тем, кто не хочет платить за капремонт, предлагают отказаться от приватизации

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Столичные власти сомневаются в необходимости освобождения одиноких пенсионеров от ежемесячных взносов за капремонт многоквартирных домов. Об этом m24.ru рассказал председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы Степан Орлов. Он считает, что все условия для поддержки пенсионеров в Москве уже созданы, однако есть способы при желании сократить затраты на капремонт. Например, можно вернуть права собственности на квартиру городу и заключить с ним договор соцнайма.

“В связи с введением платы за капремонт было выделено более 6 миллиардов рублей для поддержки малоимущих категорий граждан, поэтому я не считаю, что есть необходимость предпринимать какие-то еще меры. Для одиноких пенсионеров, возможно, ввести бесплатную деприватизацию их жилья. В этом случае квартира возвращается городу и с человеком заключается договор социального найма. Таким образом, он не платит ни налог на имущество, ни взнос за капремонт”, – заявил Орлов.

Депутат считает, что утвержденный в этом году тариф в размере 15 рублей за кв метр – “минимальная цена, которая может гарантировать качество работ”. По его мнению, механизм выделения субсидий для малоимущих пенсионеров исключает возможность материального давления на них введением платы за капремонт.

Напомним, пресс-служба Минстроя 17 июля сообщила со ссылкой на главу ведомства Михаила Меня о том, что министерство рассмотрит возможность освобождения одиноких пенсионеров от ежемесячной уплаты взносов на капремонт многоквартирных домов. На официальном сайте ведомства сообщается, что внесение в Госдуму соответствующего законопроекта запланировано на осеннюю сессию. Документ перекладывать ответственность за взносы за капремонт с одиноких пенсионеров на муниципалитеты.

Московские власти утвердили региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов. В 2015 году она составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом размер взноса будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен. Москвичи должны платить за капремонт с 1 июля. Жители столицы уже получают первые квитанции с новой строкой расходов.