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Происшествия

6 февраля, 22:05

Лже-сотрудницы пенсионного фонда украли у 83-летней женщины 2,3 млн рублей

пенсионеры криминал ограбления мошенницы

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

На юго-западе столицы полицейские задержали подозреваемых в ограблении пенсионерки на 2,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Ими оказались 55-летняя уроженка Татарстана и 43-летняя приезжая из Владимирской области. Полицейские установили, что задержанные, представившись сотрудницами пенсионного фонда, проникли в квартиру потерпевшей. Пока одна из женщин отвлекала пенсионерку на кухне, другая обыскала комнаты и похитила 2,3 миллиона рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело статье "Кража". Женщинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, в начале декабря прошлого года в Подмосковье полицейские задержали мошенника по подозрению в разбойном нападении на пенсионеров. Под видом сотрудника газовой службы 38-летний житель Рязанской области попадал в квартиры пенсионеров и похищал их сбережения.

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